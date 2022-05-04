世卫：新增八国出现不明原因儿童急性肝炎

哈通社/努尔苏丹/5月4日 —— 据联合早报网消息，世界卫生组织（WHO）指出，在过去的一周，新增八个国家报告发现不明原因儿童急性肝炎病例。

世卫组织周二（5月3日）在日内瓦召开新闻发布会，宣布截至5月1日在全球范围内共有20个国家和地区报告了228名儿童出现不明原因急性肝炎，另有50个疑似病例有待进一步调查。

中国新闻社报道，世卫组织新闻发言人塔里克·贾萨雷维奇（Tarik Jasarevic）说，已确认有一个患病儿童死亡，四个疑似病例死亡，18名儿童需要进行肝移植。目前的数字可能只是冰山一角，因为许多国家现在才开始加强对这种不明原因儿童急性肝炎病例的监测。

一周之前，世卫组织在4月23日公告称，12个国家报告了不明原因儿童急性肝炎。

英国卫生安全局4月29日发布公报：这类病例主要出现在五岁以下儿童群体中，患病初期表现为腹泻、恶心等肠胃炎症状，随后出现黄疸。

美国疾病控制和预防中心4月29日发布的报告显示，入院前部分儿童出现呕吐、腹泻、上呼吸道感染等症状；入院时，部分儿童有黄疸、肝肿大等症状。三名儿童患者出现急性肝功能衰竭，其中两人接受了肝移植。