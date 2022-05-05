马吉利斯采纳参议院建议 对公投法修订案进行补充修订

哈通社/努尔苏丹/5月5日 – 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）全体会议讨论并采纳了参议院（议会上院）对《对宪法性法律<哈萨克斯坦共和国公投法>进行补充修改》法案提出的修订意见。

根据参议院的修订意见，《哈萨克斯坦公投法》中有关首任总统的条款将被删除。

马吉利斯立法和司法改革委员会主席阿尔曼·霍扎赫梅托夫表示，《对宪法性法律<哈萨克斯坦共和国公投法>进行补充修改》法案由马吉利斯议员草拟，并在5月4日经马吉利斯审议通过后提交至参议院审议。

参议院对法案内容提出了修订意见，并发回马吉利斯重审。马吉利斯立法和司法改革委员会随后对参议院的修订意见进行了讨论。

据马吉利斯立法和司法改革委员会主席霍扎赫梅托夫介绍，参议院建议对宪法性法律《哈萨克斯坦公投法》第三条第二款进行修订。

当前的《哈萨克斯坦公投法》第三条第二款规定：哈萨克斯坦共和国作为独立国家的地位，共和国的统一和领土完整、政府形式和共和国的基本原则，以及哈萨克斯坦共和国首任总统-民族领袖的地位问题不属于允许采取公投方式进行讨论的主题。

参议院的建议是，保留«哈萨克斯坦共和国作为独立国家的地位，共和国的统一和领土完整、政府形式和共和国的基本原则不属于允许采取公投方式进行讨论的主题»的内容不变，删去其中«以及哈萨克斯坦共和国首任总统-民族领袖的地位问题»的条文。

参议院修订意见指出，这一修订将为后续修宪公投工作的开展提供可能性。

霍扎赫梅托夫在马吉利斯全体会议上表示，委员会对参议院的修订意见表示肯定，并交由全体会议讨论。

经全体会议讨论后，在场的96名议员均表示认同参议院提出的对《对宪法性法律<哈萨克斯坦共和国公投法>进行补充修改》法案的修订意见。

接下来，该法案将送交总统签署。

【编译：木合塔尔·木拉提】