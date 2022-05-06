参议院议长：改革的本质是提高公民参与国家事务决策的机会

哈通社/努尔苏丹/5月6日-- 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫5日就宪法修正案进行全民公投发表评论。他表示，改革的实质是加强民主，提高公民参与国家事务决策的机会。

议长在其Facebook页面发布的消息中表示，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫公布了就宪法修正案进行全民公投的具体日期，全民公投将于6月5日举行。

“我国即将迎来翻天覆地的变化，其主要驱动力将是这些宪法改革。 改革的实质是加强国家民主，提高公民参与国家各项事务决策的机会。 这也是为什么总统计划将宪法修正案提交人民讨论和决策的原因 。 ”他说。

阿什姆巴耶夫指出，在宪法改革的背景下，哈萨克斯坦将摒弃超级总统制度。

“议会和地方代表机构的影响力将明显增加， 执法机构也将发生根本性的变化。 所有这些都是为了保证公民的利益和权利得到适当保护，让他们的声音可以畅通无阻地到达更高的地方。 ” 议长在发布的消息中写到。

同时，他还表示，总统在发表的电视讲话中提醒说，当前的任务是建立一个新的公正的哈萨克斯坦。总统指出，宣布的宪法改革对于成功执行这项任务是必要的，因此呼吁公民积极参与即将举行的公投。

最后，参议长指出，公投是一个重要的政治事件，彰显了我们的团结。“相信哈萨克斯坦公民支持总统提出的政治现代化倡议。 ”

【编译：阿依波塔】