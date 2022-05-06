中央信贷银行完成对俄阿尔法银行驻哈分行的全资收购

哈通社/努尔苏丹/5月6日 – 哈萨克斯坦中央信贷银行（Bank CenterCredit）6日宣布，已经完成对俄罗斯阿尔法银行（Alfa-Bank）哈萨克斯坦分行100%股份的收购。

今后，被并入中央信贷银行体系的阿尔法银行哈萨克斯坦分行将更名为ECO BANK并继续开展哈国境内的银行业务。

ECO BANK银行的全名为«ECO BANK 附属银行股份公司»。

此次收购完成后，俄罗斯阿尔法银行将失去其在阿尔法银行哈萨克斯坦分行的全部股权，并退出其董事会。

中央信贷银行官网消息称，此次收购和改组，不会对原阿尔法银行哈萨克斯坦分行客户的账户及其相关的服务造成任何影响，客户可以照常接受银行的各种金融服务。

中央信贷银行还表示，将在BCC.KZ上设立专页，为已经成为该行金融服务体系客户的人士提供有关疑问的详细解答，若客户仍有疑问，可以拨打505（个人）和605（法人）咨询电话进行咨询。

消息显示，此次并购案的资金由中央信贷银行自行出资。

中央信贷银行表示，如今ECO BANK银行已经与在哈萨克斯坦开展业务长达33年的中央信贷银行一样，成为了一家完整的哈萨克斯坦本土银行。

此次交易将使ECO BANK银行不再处于美国和其他国家对俄制裁名单当中。

中央信贷银行董事会主席哈利姆·胡赛因诺夫表示，对一家遭受制裁的银行进行收购，这在哈萨克斯坦金融领域尚属首次。

«我想对所有参与者在短期内成功完成这项协议表示感谢。现阶段我们的主要任务将是解决客户的问题，此外还需要确保员工作为一个团队共同参与新银行的业务流程。相关工作将帮助我们，为在未来建立长期合作伙伴关系的客户推出全新的和简单的产品，进一步改善银行的状况创造条件。» 胡赛因诺夫说。

【编译：木合塔尔·木拉提】