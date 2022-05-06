突厥国家穆夫提会议在突厥斯坦举行

哈通社/突厥斯坦/5月6日 – 主题为《突厥人民为伊斯兰文明发展做出的贡献》的国际研讨会6日在哈萨克斯坦突厥斯坦市举行。

哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局主席、总穆夫提纳乌鲁兹拜·哈吉·图甘吾勒，土耳其共和国宗教事务局负责人、总穆夫提阿里•埃尔巴什，以及来自高加索、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦穆斯林事务管理机构负责人在会上发言。

研讨会对突厥世界共有的精神资产，包括阔尔克特阿塔、亚萨维、毛拉纳、纳瓦维、玛纳斯等的宣传与继承，马图里迪学派思想以及哈乃斐教法学派思想的向人民进行传播等问题进行了讨论。

各方还围绕突厥语国家在宗教教育领域开展合作项目，进一步加强穆斯林世界相互了解以应对全球挑战，对宗教节日庆祝时间方面的共识，以及阻止破坏性宗教思想的负面传播等议题深入交换了意见。

突厥国家组织秘书长巴格达特·阿穆列夫、哈萨克斯坦新闻和社会发展部部长阿斯卡尔·乌马罗夫、突厥斯坦州州长沃穆尔吾扎克·舒克耶夫、国际突厥学院院长达尔汗·克德尔艾里、突厥国家组织长老理事会成员伊克拉姆·阿德尔别克吾勒等受邀出席了此次国际会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】