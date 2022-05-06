总统向突厥国家穆夫提会议致贺词

哈通社/突厥斯坦/5月6日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫6日向在突厥斯坦市召开的《穆夫提委员会》和《突厥人民为伊斯兰文明发展做出的贡献》主题国际研讨会致贺词。

哈萨克斯坦新闻和社会发展部部长阿斯卡尔·乌马罗夫宣读了总统的贺词。

“我向阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和土耳其的总穆夫提和贵宾们表示深深的感谢。我们的传统宗教伊斯兰教提倡善良、道德和知足等崇高品质，并呼吁加强和平、稳定和繁荣。在这方面，我相信参加今日会议的神职人员将为动员国际社会与人为善做出重大贡献。今天的会议无疑将为我们有着共同历史的国家的精神和教育工作注入新动力，并为我们的良好倡议做出贡献 ，” 总统在贺词中说。

根据早前报道，主题为《突厥人民为伊斯兰文明发展做出的贡献》的国际研讨会6日在哈萨克斯坦突厥斯坦市举行。

会议就突厥世界多边关系的发展、进一步深化突厥国家之间的合作等问题进行了讨论。

此外，在会议中发表讲话的突厥斯坦州州长沃穆尔吾扎克·舒克耶夫指出，《突厥斯坦宣言》此前在该市获得通过，突厥斯坦市正式被授予“突厥世界精神首都 ” 地位。他表示，突厥斯坦将继续发展成为兄弟国家共同的精神首都。

【编译：阿依波塔】