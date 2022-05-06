亚奥理事会宣布杭州亚运会延期举办

哈通社/北京/5月6日 —— 据新华社报道，亚奥理事会6日宣布，经与中国奥委会和杭州亚组委协商，并经亚奥理事会执委会会议讨论决定，原定于2022年9月10日至25日在中国杭州举行的第19届亚洲运动会延期举办，新的举办日期将由有关各方协商一致后对外公布。

据报道，本届亚运会的名称和标识保持不变。这一决定是考虑到疫情影响、亚运会参赛规模和技术准备等原因，经过慎重研究作出的。

亚奥理事会在声明中表示，尽管面临诸多全球性挑战，杭州亚组委仍然为如期办赛进行了充分准备。中国奥委会将与有关各方继续共同做好各项筹办工作，确保延期后的杭州亚运会取得圆满成功。

自取得亚运会举办权以来，在亚奥理事会和中国奥委会的指导帮助下，浙江省各方积极克服疫情影响，推动亚运会各项筹办工作顺利展开。杭州亚组委表示，将在亚奥理事会和中国奥委会的支持指导下，各方共同努力，继续做好各项筹办工作，相信延期后的杭州亚运会终将获得圆满成功。

此外，亚奥理事会执委会还决定取消原定于2022年12月20日至28日在中国汕头举行的第三届亚洲青年运动会，并对汕头方面为筹备本届亚青会所做的卓有成效工作表示感谢。