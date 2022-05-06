托卡耶夫总统在总统府主持授勋授衔仪式

哈通社/努尔苏丹/5月6日 – 在祖国保卫者日和胜利日来临之际，哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于5月6日在总统府主持召开了惯例的授勋授衔仪式，为一批功勋人员授予国家奖章、勋章、特殊称号和高级军衔。

托卡耶夫总统在仪式上，向所有参加仪式的人士致以祖国保卫者日和胜利日的节日祝贺。

总统指出，今年是哈萨克斯坦武装力量成立的三十周年。在这三十年的时间里，英勇的哈萨克斯坦军人们忠诚的执行着保卫国家边境的使命。

总统强调，以现代化军事装备武装起来的哈萨克斯坦武装力量，是捍卫哈萨克斯坦主权独立、维护领土完整与保障社会稳定的坚强后盾。

托卡耶夫说：«面对地缘政治的不稳定、新挑战和新威胁，我们必须做好维护国家利益、维护国家主权和领土完整的准备。因此，加强防御能力将始终是武装力量的首要任务。»

托卡耶夫总统指出，在强力机构中服役不仅是一项光荣的使命，也意味着重大的责任。

他表示，哈萨克斯坦军人有着悠久辉煌的英雄主义传统，在第二次世界大战当中，有超过500名哈萨克斯坦人获得了苏联英雄的光荣称号。

但同时，也有更多勇士的英勇事迹由于种种因素被忽视和埋没。

托卡耶夫总统向参加授勋授衔仪式的军官们讲述了其中三名战士的传奇事迹，他们三位在今天都被追授了«人民英雄»称号。

托卡耶夫总统说道：«第一位，是著名的神枪手托列吾哈利·阿布德别科夫。他以一己之力，击杀了397名侵略者。这一英勇事迹，有当时的官方文献予以证明。在这位哈萨克的勇士阵亡后，曾被申请为其授予苏联英雄称号，但却被忽视了。另一位英雄是上尉亚历山大·涅斯米亚诺夫，他冒着枪林弹雨，亲自率领连队发动冲锋，身先士卒的跃入敌军战壕，在肉搏战中将迎面而来的20名敌军中的13人独立击杀。在随后的战斗中，他还主动吸引敌军重火力，为友军突破战线创造了机会。他还在指挥官阵亡后，主动担起了指挥整个连队的任务。由于不公正的待遇，亚历山大·涅斯米亚诺夫三次被申请授予苏联英雄称号的建议都被驳回。来自哈萨克斯坦的伊布莱因·苏莱曼诺夫，也是一位拥有雄鹰般锐利双眼的狙击手，他在一年的前线战斗中击杀了289名敌军。他的英勇事迹仅仅被记录在了文献中。他和哈萨克的另一位英勇的女战士曼舒克·马梅托娃一道，与敌人殊死奋战，战斗到了最后一刻并英勇牺牲。两人被同时申报为苏联英雄，但伊布莱因·苏莱曼诺夫的事迹却未能得到应有的评价。»

哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫向被邀请参加今天的授勋授衔仪式的托列吾哈利·阿布德别科夫和伊布莱因·苏莱曼诺夫的亲属，亲手递交了追授给两位二战英雄的«人民英雄»称号所有者的特殊标志«金星»奖章以及最高荣誉勋章«祖国»勋章。

而追授亚历山大·涅斯米亚诺夫的«金星»和«祖国»勋章将被放置在博物馆中，供后人凭吊。

托列吾哈利·阿布德别科夫的近亲阿依古丽·科梅尔巴耶娃向总统和其他为这位勇士的事迹得以彰显保存而努力的人士们表示了衷心的感谢。

伊布莱因·苏莱曼诺夫的妹妹阿伊特古丽·苏莱曼诺夫向托卡耶夫总统致以诚挚的感谢，祝福总统健康长寿，顺利实现建设新哈萨克斯坦的目标。«我们相信您。»她说。

托卡耶夫总统在随后的讲话中指出，今天为三位英雄追授荣誉称号的做法是在恢复历史正义。

«我们的勇士们的名字不会被历史所埋没，他们将永远被我们所铭记。因为，英勇的行为，永远不会褪色。保卫家园的先辈，永远都是子孙后代的榜样。»托卡耶夫总统说。

在讲话的最后，托卡耶夫总统向所有为保卫国家的统一和维护祖国安宁的公民们致谢。

随后，总统向在场的军官们授予了军衔，颁发了国家表彰。

【编译：木合塔尔·木拉提】