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    18:39, 06 五月 2022 | GMT +6

    修正案将对现行宪法近三分之一条款进行修订

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    哈通社/努尔苏丹/5月6日 – 根据哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统签署的第888号总统令，哈萨克斯坦将于6月5日举行有关宪法修正案的全民公投。

    哈萨克斯坦现行宪法于1995 年 8 月 30 日根据全民公投获得通过，共有98条。

    此次宪法修正案涉及了对现行宪法中总计33项条款内容的补充和修订，相当于对三分之一的内容进行修订。

    宪法修正案当中最重要的修订内容，包括明确宣布哈萨克斯坦的土地及其资源是人民的资产，人民授权国家代为管理土地资源。

    此外，废除死刑将被正式列入宪法。

    宪法修正案中对执法机构做出了限制性的条款，包括：

    宪法、最高法院和其他各级别法官，均不得担任中央选举委员会委员和主席；

    禁止军事人员、国家安全机关人员和执法人员加入政党，也不得在工会登记以及参加政党的宣传工作。

    宪法修正案中有关总统的限制性内容包括：

    总统连续任职不得超过两届；总统在任期内不得兼任议会、执法机关职务；总统在任期内不得拥有有偿服务实体，不得经商；总统任期内不能是任何政党的成员；在其任期内，总统的近亲无权担任政治官员和准公共部门实体的负责人。

    此外，宪法修正案中还准备从宪法第91条当中，删去哈萨克斯坦共和国奠基人、首任总统-民族领袖等内容。

    《哈萨克斯坦宪法修正案》全文已在各大国内公共媒体上刊登公示，全文哈萨克文版本可点击这里查阅

    在哈萨克斯坦历史上，迄今共举行过两次公投，分别是1995年4月29日和1995年8月30日。

    根据哈萨克斯坦总统签署的关于修宪公投的第888号总统令，公投选票中的主题将为：

    «您是否认同2022年5月6日在大众媒体上公布的《哈萨克斯坦共和国宪法修正案》中对哈萨克斯坦宪法进行的修订？»

    公投期间，参与投票的公民将在两个选项«是的，我认同（Иә, қабылдаймын）»和«不，我不认同（Жоқ, қабылдамаймын）»中，自己认同的选项右侧做出标记。

    公投选票上将以哈萨克文和俄罗斯文两种语言书写相关内容。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    法律 总统令 总统 修宪 黄金储备 新哈萨克斯坦 宪法 全民公投
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