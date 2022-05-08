传奇战士——托列吾哈利·阿布德别科夫的故事

哈通社/努尔苏丹/5月8日 – 在5月7日祖国保卫者日及5月9日胜利日到来前夕，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署了一项特别的总统令（№ 889总统令），宣布为前苏联时期未能得到公正对待的三位二战烈士追授«人民英雄»称号、金星奖章和祖国勋章。

这三位烈士分别是：托列吾哈利·纳斯尔汗吾勒·阿布德别科夫、亚历山大·亚历山德罗维奇·涅斯米亚诺夫，以及伊布莱因·苏莱曼诺夫。

今天就让我们一起首先来了解一下，三人中的第一位——在二战战场上独立击杀397名敌军的神枪手托列吾哈利·纳斯尔汗吾勒·阿布德别科夫（1916 年 9 月 - 1944 年 2 月）的故事。

托列吾哈利·纳斯尔汗吾勒1916年出生于曾经的塞梅州扎尔马县，1932年随家人迁居至南哈萨克斯坦州的帕赫塔阿拉勒国营农场。

在纳粹德国对苏联发动侵略战争后，托列吾哈利·纳斯尔汗吾勒被征召入伍，于1942年作为在奇姆肯特整编完成的新兵部队成员，被派往位于加里宁的战场。

在抵达战场后，他成为了近卫红旗步兵第8师近卫步兵团第302步兵团第2步兵连狙击手。

根据这支部队留下的文件记录，在1942年全年的战斗当中，托列吾哈利·纳斯尔汗吾勒独自击毙了219名纳粹德国士兵。这一年，他的军衔上升为上士。

近卫红旗步兵第8师官方记录显示，从1942年5月14日正式踏上战场，至1944年2月21日时为止，作为狙击手的托列吾哈利·纳斯尔汗吾勒累计击杀德军官兵397人。

在1942年出版的《共青团真理报》上，曾经有一篇关于托列吾哈利·纳斯尔汗吾勒的报道。文中写到：«除了优异的射术，托列吾哈利还是一名优秀的教官。通过他的亲手教导，托列吾哈利为他所在的团培养了32名狙击手。»

1944年2月22日，托列吾哈利·纳斯尔汗吾勒在战场上与纳粹德军的狙击手之间，发生了一场狙击手之间的生死对决。

据后来的记录显示，战斗发生的当天，托列吾哈利是带病上阵，身体状态并不是很好。

德军狙击手率先发现了哈萨克人的位置，并开枪击中了托列吾哈利的脖颈。

但这一枪也暴露了德军自己的位置，尽管身负重伤，但哈萨克神枪手仍以令人难以想象的速度作出了反击，将对手击杀。

战场清理记录显示，与托列吾哈利·纳斯尔汗吾勒对决的德军狙击手被击中面门，当场毙命。

托列吾哈利·纳斯尔汗吾勒在受伤后被紧急送往位于战线后方的第6医疗卫生大队接受救治。

因伤势过重，1944年2月23日，托列吾哈利·纳斯尔汗吾勒被宣布抢救无效死亡。当天，他被埋葬于加里宁州新索科尔尼基区纳斯瓦站东北部。

战争结束后，他的遗体被迁移到了普斯科夫地区莫纳科沃村的兄弟军事墓地重新安葬。

在第二次世界大战的苏德战场上，苏联红军的军人当中，凡是能够单人消灭100名敌军的战士，都被授予了«苏联英雄»的荣誉称号。

尽管托列吾哈利·纳斯尔汗吾勒·阿布德别科夫的战绩足以使他连续三次获得这一殊荣，但由于他的一位近亲在1937年的政治大迫害中被判定为«人民的敌人»，作为叛徒的亲属，他被永久性的剥夺了获得«苏联英雄»称号的可能性。

根据当时的一些文件中的记录显示，托列吾哈利在其填写的个人信息当中如实写道：他是«被镇压的人民之敌» 凯梅尔拜·纳西尔哈诺夫的堂弟。

这直接导致了军方拒绝为其申报«苏联英雄»称号。

不过，前苏联当局也并非完全忽视了托列吾哈利的英勇事迹——这位传奇的战士在生前和牺牲后被授予和追授红星勋章、红旗勋章、一级«伟大卫国战争»勋章和列宁勋章。

在2022年5月6日举行的高级军官授勋授衔仪式上，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫亲手为烈士托列吾哈利·阿布德别科夫的近亲阿依古丽·科梅尔巴耶娃授予了代表哈萨克斯坦最高荣誉«人民英雄»的金星奖章，以及最高荣誉勋章祖国勋章。

阿依古丽·科梅尔巴耶娃向总统和其他为这位勇士的事迹得以彰显保存而努力的人士们表示了衷心的感谢。

托卡耶夫总统强调，追授烈士人民英雄的称号，是为了恢复历史正义。

【编译：木合塔尔·木拉提】