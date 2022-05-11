土耳其投资商计划在阿拉木图建设制药厂

哈通社/安卡拉/5月11日 —— 土耳其Nobel Ilac制药公司计划在阿拉木图市投资建设制药厂。

哈萨克斯坦和土耳其企业界代表洽谈会上，卫生部部长阿扎尔·黑尼亚特与Nobel Ilac制药公司领导人哈桑·乌鲁萨签署了合作协议。

-双方在医疗卫生领域的合作得到了进一步加强。此外，签署关于在阿拉木图建设第二家制药厂的合作协议，展现了双边合作伙伴关系的有效成果，-卫生部长说。

黑尼亚特女士指出，今年是Nobel AFF合资公司在哈萨克斯坦成立的第20周年。

据了解，为进一步提高产量，Nobel Ilac制药公司计划投资5500万美元，在阿拉木图市建设第二家制药厂。

根据计划，该项目一期工程预计2022年上半年结束，而2025年年底完全投产。

与此同时，哈萨克斯坦卫生部部长与ATABAY KIMYA SANAYI TICARET制药公司领导人泽尼普·阿塔拜签署了双边合作协议。

根据协议，ATABAY KIMYA SANAYI TICARET公司计划投资1000万美元，在阿拉木图生产药品。

卫生部长表示，该公司将进一步提高我国药物和医疗产品生产能力，并提升国产药物产品出口潜力。

【编译：小穆】