哈萨克斯坦总统出席哈土经贸洽谈会 邀请土耳其企业投资哈国

哈通社/安卡拉/5月11日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫11日出席了在土耳其首都安卡拉召开的哈萨克斯坦和土耳其企业界代表洽谈会。

托卡耶夫总统在会上发言时强调指出，土耳其不仅是哈萨克斯坦的兄弟国家和重要的战略合作伙伴，同时也是最大的经贸对象之一。

托卡耶夫总统表示，近16年间土耳其对哈直接投资已经超过了42亿美元。

-即使是在大流行期间，其他许多国家减少了对哈投资的情况下，来自土耳其的对哈投资依然没有下降。-托卡耶夫说。

总统认为，这体现了兄弟国家的投资者们对哈萨克斯坦营商环境的高度信任，而哈萨克斯坦良好的投资环境也为两国企业之间的有效合作创造了便利的条件。

总统强调，哈土两国人民有着相似的文化、共通的历史、悠久的友谊以及相同的价值观。两国各领域之间都已经建立起了高度的互信。

根据总统的介绍，哈土两国迄今已经成功落实了价值超过20亿美元的61个合作项目。2021年土耳其对哈投资达到了创纪录的6.8亿美元，哈土合资企业已经超过了4000多家。

两国正在开展当中的合作项目也有25个，价值超过25亿美元。预计还将陆续有54个价值超过13亿美元的项目在哈落地。

托卡耶夫向土耳其企业界介绍了哈萨克斯坦正在实施的«新哈萨克斯坦»政治体制改革进程，并强调哈国将从超级总统制逐步过渡到拥有强有力的议会的总统制共和国体系。

-今年6月5日，我们将举行修宪公投，对宪法的33个条款进行修订。我的目的，是尽可能的让人民拥有自由，强化民主和法律的地位。作为总统，我对任何特权都没有兴趣。我不需要那些。-托卡耶夫说。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦将通过确立公平竞争的体系，对私人财产的保护和经济去垄断化，进一步加强国内的政治稳定，并增加对企业的权益的保障。他强调，哈国将为外国投资者提供尽可能的经济机会，哈萨克斯坦的市场不仅对土耳其的大型企业开放，也欢迎中小企业的参与。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦为投资者提供了非常有利和现代化的制度环境，并表示愿意为优先投资项目提供最大的支持，同时，哈国在去年通过了《工业政策法》，将进一步促进国内工业产能，大力发展工业产品的本地化生产。

托卡耶夫总统指出，制造业、农业、医疗保健和旅游领域的项目对哈萨克斯坦具有战略意义。总统还高度评价了土耳其在旅游业方面的成就，并强调土耳其企业对哈萨克斯坦旅游业发展作出了重大贡献。

托卡耶夫总统还向土耳其企业界介绍了哈萨克斯坦在农业领域的优势。

-哈萨克斯坦人均耕地面积居世界第二，人均畜牧业场地据世界第五。同时，哈国是世界前十的粮食和面粉生产国。-托卡耶夫总统说。

总统表示，哈国还是全球领先的亚麻出口国家，土耳其每年从哈国进口1万吨亚麻，而今年前两个月更是进口了8000吨，同比增长6倍。

哈国总统建议两国合作在哈建设合资企业，共同加工亚麻产品。

总统还表示，哈萨克斯坦高度重视加强与土耳其在医疗保健领域的合作。

托卡耶夫指出，由于新的地缘政治形势，跨里海国际运输路线的作用显着增强，通过该线路链接中国与欧洲的货运运输量将在未来得到大幅度的提升。

-今天的会议无疑将有助于加强哈萨克斯坦与土耳其之间的经贸合作。就在今天，我们两国的公司之间已经签署了30份商业文件。我希望这一切都将为振兴两国关系注入新的动力。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统强调，他将高度重视此次访问期间达成的各项合作，并邀请更多的土耳其企业来哈开展业务。

在当天的研讨会上，哈萨克斯坦和土耳其企业界的诸多代表分别发表了讲话。

【编译：木合塔尔·木拉提】