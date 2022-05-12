法国继续放宽防疫措施 民众搭乘公共交通将不再强制戴口罩

哈通社/努尔苏丹/5月12日-- 据中新网报道，法国官方当地时间11日宣布继续放宽防疫措施，民众搭乘公共交通将不再强制戴口罩。

法国卫生部长维兰当天代表官方宣布，随着法国疫情形势缓和，每天新增的确诊病例数正在下降，因此从本月16日开始，民众搭乘地铁、火车等公共交通将不再强制要求戴口罩。他同时指出，疫情尚未结束，医护人员仍必须接种疫苗，在医疗机构中戴口罩仍然是强制性的。

法国BFM电视台的报道说，本月16日以后，法国继续实施的主要防疫措施将包括：新冠检测呈阳性的患者仍需进行自我隔离；在医疗机构仍要强制戴口罩；医护人员须出示有效的新冠疫苗接种证明才能工作。

根据法国官方数据，法国11日单日新增确诊病例40299例，该数字与上周同期相比下降15%；法国单日平均新增确诊病例降至36000例左右；目前全法新冠发病率为每10万居民中有404名感染者，对比前一周下降26%。

法国累计确诊病例现为29061553例；累计死亡病例现为147075例，新增死亡病例96例。法国新冠住院患者人数现为20152人；重症患者人数现为1329人。卫生部门推测法国新冠住院人数可能于本周降至20000人以下，为今年以来首次。

维兰同时透露，如果出现新一轮疫情，可能会在今年秋季推动新一轮疫苗接种运动，但目标人群尚无法确定，具体将取决于新的病毒变异株的情况。法国官方上月宣布将第四剂新冠疫苗接种范围扩大至60岁以上人群，旨在保证疫苗的持续效力。