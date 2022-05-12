哈土贸易部长举行会谈

哈通社/努尔苏丹/5月12日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对土耳其进行的国事访问框架下，哈萨克斯坦贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫日前与土耳其贸易部部长穆罕默德·穆什举行会谈。

双方就两国经贸合作的广泛问题进行了讨论。

巴赫特·苏力坦诺夫表示，土耳其是哈萨克斯坦重要的战略经贸伙伴，是主要5大贸易伙伴之一。 26年来，哈萨克斯坦与土耳其贸易额增长21.2倍。其中，出口增长42.1倍，进口增长9.3倍。

同时，双方交换了可能增加两国贸易额的商品清单。

具体来说，哈萨克斯坦可增加在工程、化工、冶金、食品和航空航天领域89项商品，即非原料型商品的出口量。

此外，两国贸易部长就成立跨部门工作组达成共识，工作组专家将研究行业和企业的机遇，以扩大和深化与两国工商界的产业合作。这将加快落实国家元首对哈萨克斯坦政府的指示，使贸易额提高至 100 亿美元。

“我们近期的主要任务是保持积极的贸易动态，这需要多样化和扩大出口商品范围。 ” 苏勒坦诺夫说。

根据 2021 年的结果，两国相互贸易额增长 33.3% ，至 41 亿美元。

【编译：阿依波塔】