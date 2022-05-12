哈萨克斯坦将成为首个获得土耳其军用无人机授权生产线的国家

哈通社/努尔苏丹/5月12日 – 据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部消息，哈萨克斯坦工程（Kazakhstan Engineering）股份有限公司将在哈萨克斯坦建立土耳其安卡（ANKA）无人机的组装生产线，并成立相配套的后勤支援服务体系。

消息称，哈萨克斯坦工程（Kazakhstan Engineering）股份有限公司与土耳其航空航天工业（Turkish Aerospace）公司于2022年5月10日签署了军事技术合作备忘录。

根据这份合作文件，哈萨克斯坦工程公司将通过土耳其航空航天工业公司的授权许可，在哈萨克斯坦境内建立安卡（ANKA）无人机的组装生产线和后勤支援基地。

这份协议的签署，为两国推进无人机领域的联合生产、技术支持和维修以及人员培训等内容创造了条件。

同时，这也将使哈萨克斯坦成为土耳其以外全球第一个拥有安卡军用无人机生产基地的国家。哈萨克斯坦在该领域培训人力资源和发展无人机生产能力方面迈出了重要一步。

土耳其安卡（ANKA）侦查-攻击一体无人驾驶战机于2013年首次推出，此后陆续开发了多种不同型号。该无人机起飞最大重量为1700公斤，可搭载350公斤的战斗部，最高飞行高度9000米，滞空时长最高可到30小时，无人机翼展17.5米，机身长度约8米。

根据此前报道，在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对土耳其进行的国事访问框架下，哈土两国国防部之间签署了多项军事领域合作协议。

【编译：木合塔尔·木拉提】