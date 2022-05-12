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    15:12, 12 五月 2022 | GMT +6

    史诗片《大草原的黎明》今起在全国影院上映

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    哈通社/努尔苏丹/5月12日--哈萨克斯坦史诗巨制《大草原的黎明》自5月12日，即今日起在全国院线同步上映。

    历史故事片《大草原的黎明》剧情聚焦于哈斯木汗掌权并引领哈萨克汗国走向强盛的1511年至1521年时期的传奇故事。在这段历史时期中，哈萨克汗国所控制的国土囊括了整个钦察草原，是当时中亚地区最强大的国家，奠定了未来哈萨克斯坦的领土范围。

    这一时期还诞生了被史学家们称为《哈斯木汗的正义之路》的著名法典。

    电影剧本由著名剧作家别克博拉特·舍克罗夫、娜兹拉·巴哈耶娃，以及阿罕•萨塔耶夫撰写。

    部分主演名单如下：

    达尼亚尔·沃拉扎耶夫 饰演 青年哈斯木汗

    别热克·阿伊特扎诺夫 饰演 中年哈斯木汗

    阿伊多斯·阿布德卡德洛夫 饰演 青年布仑德克汗

    叶热克·卓勒扎克斯诺夫 饰演 中年布仑德克汗

    努尔兰·阿里穆詹诺夫 饰演 穆罕默德·昔班尼

    阿勒腾艾·诺格尔别克 饰演 青年扎罕夫人

    莎木沙古丽·缅迪亚洛娃 饰演 老年扎罕夫人

    库阿尼西·库达依别尔艮 饰演 青年阿里·拉失德

    图恩格什拜·扎曼库洛夫 饰演 中年阿里·拉失德

    根据此前报道，本片将作为哈萨克斯坦共和国独立三十周年献礼电影。


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