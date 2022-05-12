联合国秘书长对半岛电视台记者在西岸被枪杀“感到震惊”

哈通社/努尔苏丹/5月12日 —— 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯今天通过发言人发表声明，对半岛电视台的巴勒斯坦裔美国记者希琳·阿布·阿克勒（Shireen Abu Akleh）被杀害感到震惊。

希琳·阿布·阿克勒今天早些时候在报道以色列安全部队在被占领的西岸杰宁的一次行动时被枪杀。

古特雷斯向希琳·阿布·阿克勒的家人表示衷心慰问，并祝愿在同一事件中受伤的记者、希琳·阿克勒的同事阿里·萨穆迪（Ali Samoudi）早日康复。

他呼吁有关当局对这一事件进行独立和透明的调查，并确保责任人受到追究。

古特雷斯谴责所有袭击和杀害记者的行为，并强调记者绝不能成为暴力的目标。

他指出，媒体工作者应该能够自由地开展工作，不受骚扰、恐吓或担心成为目标。

古特雷斯重申，他坚信新闻自由对和平、正义、可持续发展和人权至关重要。

违反国际法

教科文组织总干事奥黛丽·阿祖莱今天也发表声明，对杀害希琳·阿布·阿克勒的行为予以谴责。

她说：

-在冲突地区杀害一名身份明确的新闻工作者违反了国际法。我呼吁有关当局调查这一罪行，并将责任人绳之以法。

希琳·阿布·阿克勒在杰宁进行报道遭遇致命枪击时，身上穿着一件写有“ 新闻记者 ”字样的夹克。

教科文组织的一个使命是：通过在全球提高认识、能力建设和一系列行动，特别是在联合国记者安全和有罪不罚问题行动计划的框架内，促进记者的安全。