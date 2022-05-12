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    18:40, 12 五月 2022 | GMT +6

    哈国首次派出代表团参加世界中学生运动会

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    哈通社/努尔苏丹/5月12日 – 哈萨克斯坦今年将首次派出代表团参加世界中学生运动会。

    据哈萨克斯坦教育和科学部消息，由国际中学生体育联合会主办的第19届世界中学生夏季运动会（世中运）将于5月14日至22日在法国诺曼底举行。

    作为国际中学生综合性运动会，本次世中运共设包括射箭、田径在内的20个大项，预计将有来自70个国家的3500多名年龄在16~18岁的中学生参加大赛。

    哈萨克斯坦代表团今年将首次参加这一赛事。哈国代表团成员共296人，其中234人为运动员，49人为教练员，9人为评委，4人为部门官员。

    哈萨克斯坦运动员将参加大赛18个项目的比赛。

    哈萨克斯坦教育和科学部国家体育科学与实践中心主任萨格达特·萨德科夫说：

    -我们的学生们将努力赢取奖牌。我们一直积极地在学校之间组织各种体育赛事，吸引孩子们参加比赛。让学生们参与体育运动，是我们的重要任务之一。

    哈萨克斯坦代表团运动员们将在本次世中运中，参加羽毛球、3x3篮球、拳击、自由式摔跤、女子摔跤、希腊罗马式摔跤、柔道、田径、乒乓球、定向越野、游泳、沙滩排球、橄榄球、体操、射箭、跆拳道、击剑、艺术体操共18个项目奖牌的角逐。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    体育 哈萨克斯坦 教育部 黄金储备
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