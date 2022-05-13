哈国将投资建设一个大型空间环境地面模拟实验综合体

哈通社/努尔苏丹/5月13日 – 哈萨克斯坦计划建立一个用于进行太空模拟和科研测试的大型地面实验综合体。

中亚首届空间技术大会STC 2022于5月10~12日在乌兹别克斯坦首都塔什干举行。哈萨克斯坦数字发展创新和航空航天工业部航天委员会、国家航天局Kazkosmos及其他相关领域机构组成的大型代表团出席大会。

会上，哈萨克斯坦太空旅行国有控股公司董事会主席阿伊登•阿伊姆别托夫在会上表示，航天工业一直是我国科技领域探索的重要方向，空间技术的发展，特别是在太空上开展的各领域实验对社会各个行业的发展都有着显著的影响。

根据哈萨克斯坦太空旅行公司的计划，哈萨克斯坦将在国内选择合适的地区，投资建设一个大型空间环境地面模拟实验综合体，用于开展太空研究。这项大型综合设施将能够成为太空空间站项目的一部分，供研究人员在其中开展长期性的科研活动。

研究性综合体将以模块化方式构建，并包含一整套全面的生命维持系统，并尽可能的模拟外太空的环境，为科研人员在其中进行类似太空当中的研究活动创在可能性。

该综合体项目的主要任务将包括培训宇航员、开展空间生命支持系统研发、研究太空封闭环境下人员心理和生理状态等。

项目合作方欧亚空间风险投资公司（Eurasian Space Ventures）创始人舒赫拉特·伊布拉吉莫夫表示，该项目作为中亚地区首个模拟太空探索的大型设施，在进行科研任务的同时，未来还将有望成为体验太空旅游的景点。

根据哈萨克斯坦太空旅游公司的说法，大型空间环境地面模拟实验综合体的内外设计方案正在实施当中，预计将在年底予以公布。

值得一提的是，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦关于探索和开发外层空间的政府间合作协议，已经获得了该国总统沙夫卡特·米尔济约耶夫的签署批准。

【编译：木合塔尔·木拉提】