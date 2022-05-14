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    12:39, 14 五月 2022 | GMT +6

    日本新冠死亡累计逾三万人 今年已增加一万人

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    哈通社/东京/5与俄14日 —— 据共同社报道，日本国内至今报告的新冠传染病导致的死亡到13日累计30020人，今年以来奥密克戎毒株蔓延导致感染者激增，以老年人为主死亡人数不断增加。2月11日累计超过两万人，之后仅三个多月又增加了一万人。

    据报道，4月疫情比较平稳，但黄金周长假人们外出活跃，今后感染者有可能增多。厚生劳动省的数据显示，各年龄段中感染人数最多的是20多岁，但死亡人数则随着年龄增长而增加，最多的是80多岁人群。

    国内首个死亡病例是2020年2月13日死亡的神奈川县一名80多岁女性，在“第三波”疫情蔓延的2021年1月首次单日超过100人。累计死亡突破一万人是在“第四波”疫情时，即首例死亡约1年零两个月后的2021年4月26日。今年以来，2月22日死亡322人，创下单日死亡最高纪录，最近约三个月就增加了一万人。

    当天新确诊病例3.9647万人，其中东京4109人，北海道3034人，大阪3210人等。死亡病例包括埼玉7人、北海道5人等，总计36人。重症患者较前一天减少3人至156人。


    标签:
    国际 日本 黄金储备 新型冠状病毒
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