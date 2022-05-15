托卡耶夫专程赴阿布扎比吊唁阿联酋总统逝世

哈通社/努尔苏丹/5月15日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫15日专程赴阿布扎比，向阿联酋新当选总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬和王室成员，以及阿联酋人民就哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬逝世表示慰问。

托卡耶夫在阿布扎比总统府同穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬举行会谈。

会谈期间，托卡耶夫总统代表个人及哈萨克斯坦人民表示慰问，并高度赞赏了哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬为阿联酋的发展做出的巨大贡献。

-联合酋长国在国内外取得的成就与哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬有着紧密关系。在他的英明领导下，阿联酋成为了中东地区和平与稳定的坚定支持者，也是整个阿拉伯世界经济快速增长和社会发展的典范。因此，他的离开不仅是阿联酋，甚至是国际社会的巨大损失，-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统强调，哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬为哈萨克斯坦与阿联酋之间的合作关系发展做出了巨大贡献。

会谈中，哈萨克斯坦总统祝贺穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬当选阿联酋总统，并表示相信阿联酋将在他的领导下继续繁荣发展。

阿联酋总统感谢哈萨克斯坦领导人在如此困难的情况下提供的个人支持。

最后，托卡耶夫总统邀请阿联酋领导人在合适的时间访问哈萨克斯坦。

【编译：小穆】