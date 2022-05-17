政府总理要求加大对道路基础设施的质量监督

哈通社/努尔苏丹/5月17日 – 政府总理阿里汗·斯马伊洛夫表示，2022年全国国家级道路的91%和州县级道路的85%将完成修缮工作。

在17日的政府例行工作会议上，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫听取了工业和基础设施发展部就国内道路基础设施发展现状和相关计划的汇报。

总理在听取汇报后表示，近几年哈国为发展道路交通基础设施和推动物流发展采取了许多有效的措施，其中包括«西欧-中国西部»交通走廊的建设。

-截至目前，已有2000公里的公路被纳入到了收费路段当中，这是参考了道路基础设施实现成本回收的一项重要的国际经验。- 总理说。

总理同时指出，民间对一部分收费公路的道路质量提出了不少批评，因此哈国家公路公司（ҚазАвтоЖол）有必要加强道路质量的监管和修缮力度。

- 在《强有力的地区——国家发展的驱动力》国家规划框架下，正在实施公路发展整体计划。根据国家规划，2022年91%的国家级公路和85%的州县级公路将得到修缮。其中，将对4300公里的路段进行全面重修，还将修建一些新的道路。- 斯马伊洛夫说。

此外，还将对1110个公路沿线的服务区进行现代化改造。

总理指出，当前面对的主要问题之一，是一部分州县级公路的严重老化。

-根据世界经济论坛的信息，哈萨克斯坦在国际公路质量排名中，位居全球第93位。托卡耶夫总统多次提到了公路质量的问题，我想再次重申，各地区的政府主管对公路质量的监督管理富有首要责任。- 斯马伊洛夫说。

总理随后表示，目前各地区在修缮当地公路基础设施时面临的问题，包括缺乏有经验的专业技术人员，使用的建筑材料和设备过于陈旧等。这些都对公路修缮、建设质量造成了一定的影响。

因此，总理责成工基发展部对此做出积极的研究，做出应对的相应措施。

【编译：木合塔尔·木拉提】