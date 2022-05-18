联合国将对哈萨克斯坦环保倡议提供支持

哈通社/努尔苏丹/5月18日 ——联合国常驻哈协调员米卡埃拉·弗里伯格-斯道瑞18日表示，为达到气候领域目标，联合国将对哈萨克斯坦的倡议提供支持。

联合国协调员说：

-在全球地缘政治挑战的背景下，我们目睹了环境危机和紧急情况。因此，我们认为对该领域的投资将改善人类未来带来积极影响。我想借此机会，向哈萨克斯坦就对国际社会为克服环境危机做出的贡献表示感谢。目前，哈萨克斯坦正在落实2060年前实现脱碳化和制定新的环境法，以及“ 绿色哈萨克斯坦 ”国家规划和其他举措。联合国驻哈代表处将继续对哈萨克斯坦在环境问题和环保目标提供支持。

哈萨克斯坦环境、地质和自然资源部副部长祖尔菲亚·苏莱曼诺娃指出，世界上的每个人都必须对他们的环境活动负责任，并采取新的措施来保护自然资源。

- 在这方面，民间部门参与讨论分享防治环境污染的最佳经验至关重要。此外，还要协商哈萨克斯坦尽快加入“斯德哥尔摩+50”国际会议问题。经济转型和科技发展进程框架下，全世界正在经历快速的变化。很遗憾的是，该领域的步骤对气候和环境造成了影响。目前，我国已启动了绿化领域的相关工作。为此，我们正在就改进环保工作开展了相关措施。-苏莱曼诺娃说。

【编译：小穆】