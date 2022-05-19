哈萨克斯坦文体部长出席上合组织成员国旅游部门领导人会议

哈通社/塔什干/5月19日 —— 哈萨克斯坦文化和体育部部长达吾然·阿巴耶夫19日出席了在塔什干举行的主题为“上合组织成员国合作新阶段：旅游与文化遗产”的上海合作组织成员国旅游部门领导人会议。

哈文体部长讲话中指出，推动伟大丝绸之路跨境旅游路线具有巨大的合作潜力。

-推动丝绸之路旅游路线是潜在合作领域之一。阿克套港口城市的海岸、良好的基础设施、舒适的酒店和宜人的气候，以及附近的文化遗产将成为上合组织成员国公民的度假胜地。-他说。

阿巴耶夫表示，哈萨克斯坦以优越的地理位置和生物多样性优势，可推出几种跨境旅游路线。具体来说，可以在天山和阿勒泰山脉推出山地旅游，而在里海推出游轮，并在丝绸之路推出历史旅游项目。

-数据显示，之前每年约有700万哈萨克斯坦公民到上合组织成员国旅游，而近800万成员国公民来哈旅游。2021年，这一数据未达到300万人次。-阿巴耶夫说。

文体部长表示，哈萨克斯坦目前分阶段解除了防疫限制措施，开始开通陆路边境，并恢复巴士、铁路和航空交通。他还强调，为了旅游业尽快走出危机，政府正在提供必要的支持。

据悉，上合组织成员国旅游部门领导人和旅游业国际分析人士出席了会议。根据会议结果，与会者通过了“上合组织成员国政府间旅游业发展合作协议 ” 。

【编译：小穆】