并购案结束 阿尔法银行在哈分行更名

哈通社/努尔苏丹/5月20日 –中央信贷银行（Bank CenterCredit）与阿尔法银行（Alfa-Bank）之间的并购案已经完成。

根据哈萨克斯坦证券交易所（KASE）公布的消息，被哈萨克斯坦中央信贷银行全资收购的俄罗斯阿尔法银行在哈分行，即日起正式变更名称为Eco Center Bank。

经过重组的Eco Center Bank已经于5月13日完成了在KASE的重新登记。

今后，这家银行将作为中央信贷银行的全资子公司Eco Center Bank股份公司开展业务。

Eco Center Bank的行长将由鲁斯兰·弗拉基米罗夫担任。

根据此前的报道，收购完成后，俄罗斯阿尔法银行失去了其在Eco Center Bank，即原阿尔法银行哈萨克斯坦分行的全部股权，并退出其董事会。

此次交易将使Eco Center Bank成为一家完整的哈萨克斯坦本土银行，并将继续为个人和法人实体提供全方位的银行服务。

于此同时，此次收购也使银行不再处于美国特别指定国民名单（SDN）列表当中。

哈萨克斯坦中央信贷银行将为被收购的银行提供额外的流动资金支持，以保障银行能够履行对存款人的所有义务，解决客户面临的问题。

【编译：木合塔尔·木拉提】