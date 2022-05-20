哈萨克斯坦计划大力发展外向型企业

哈通社/努尔苏丹/5月20日 -- 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部制定了«内销外向型产业»发展计划草案，并于5月18日在门户网站上公布。该方案的目标是满足本国市场供应的同时，使国内生产的有竞争力的产品进入出口市场。

根据方案，将从国家预算中拨出大量资金：2022年-6913亿坚戈，2023年-1.2万亿坚戈，2024年-1.261万亿坚戈，2025年-1.2万亿坚戈，计划在2022-2025年掌握国内外市场需求的761个种类工业品的生产。

文件指出，2021制造业产品进口额为383亿美元。制造业商品种类繁多，有4729种，其中进口额超过10万美元的商品有3200种，总数量中80%来自524种产品。

计划将现有企业产品范围扩大到655个商品项目，增加金属桶、管道、电缆、电线和铝型材的产量。机械工程业，计划增加零配件和机械的生产范围，建筑行业计划生产桩、渣块等。有色金属行业拟新设生产基地，将推出12个重点新产品，其中铝行业6个，分别为食品罐、窗型材、板材、散热器、线材等；铜业四个：电缆、线材和电线、铜管。

机械制造业计划掌握汽车轮胎、汽车轮毂、卡车、保温车、变电站高压设备、家用电器等20多种重点产品的生产。化工业将组织24个重点产品的生产，包括纯碱、氰化钠、土工合成材料、重晶石精矿、烧碱、聚氯乙烯、聚丙烯粉、矿物肥料、磷矿粉、尿素等。

建筑行业将掌握瓷砖、夹芯板、三维砌块、隔热材料、蒸压砌块、叠合刨花板、室内门和卫生洁具等产品的生产。

该文件的公开讨论将持续到6月1日。

【编译：木合塔尔·木拉提】