四月份哈劳动力市场对医护人员需求依然旺盛

哈通社/努尔苏丹/5月20日 -- 根据劳动和社会保障部公布数据，2022年4月，电子劳务市场(EBT)发布了9.13万个职位空缺和5.95万份简历。与3月相比，职位空缺数量增加了26%，实际简历投递数量增加了22%。

据了解，大多数职位空缺是其他服务行业（8900个）、教育（4600个）和农业（3700个）企业发布的。同时，来自突厥斯坦州的空缺职位占农业领域总数的一半，粮食种植领域77%的职位空缺来自北哈州。

从需求职位的资格结构看，4月份与上月相比没有太大变化。发布的所有职位空缺中，有一半需求为中等职业资格的工人，而此类职业的简历只占38%。未进行职业培训的求职者（38%）仍然过剩，此类职位空缺仅有27%。高素质人才的供需处于相对平衡状态，约23%。

传统上，最受雇主欢迎的前三位包括司机（4600个）、建筑和安装工人（1700个）和包装工人（1300个）。对警卫、搬运工、医务人员、护士和护工的需求仍然很高。

以行政区域划分，有5个地区新增职位数量领先，其中，阿克托别州（4900个）和突厥斯坦州（6100个职位空缺）招聘岗位数量几乎增加了两倍，克孜勒奥尔达州（2900个）、西哈州（4400职位空缺）和奇姆肯特市（2700个）增长约1.5倍。

4月份几乎所有地区的求职者人数都在增长，除了江布尔州（-4%，3300份简历）、巴甫洛达尔州（-9%，2300份简历）和奇姆肯特市（-12%，3800份简历）。

在各行业中，申请钻井工程师和IT专家（平均约170万坚戈）、经理和高层管理人员（约100万坚戈）职位的求职者预计将获得最高工资，其他高素质的技术专家（约80万坚戈）。高级职位候选人之间的竞争也往往高于其他职位的平均水平。

企业愿为公共和企业部门的负责人（约90万坚戈）、首席建筑师（约84万坚戈）、经纪人（约70万坚戈）、商业分析师和应用程序开发人员（约70万坚戈）支付较高工资。警卫、司机、教师等职位薪资较低。

总体来看，只有14%的用人单位来自个体经营者，也就是说，积极招聘的企业主要是中小企业和大型企业。

【编译：木合塔尔·木拉提】