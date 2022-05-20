车行向首位通过国产车优惠贷款计划购车的车主交付汽车

哈通社/努尔苏丹/5月20日 – 2022年5月20日，哈萨克斯坦首位通过国产汽车低息优惠贷款购买汽车的车主，从车行领取了新车钥匙。

据了解，这位车主是努尔苏丹市市民，是一位工程师，他通过4%低息优惠贷款计划，购买了一款价值650万坚戈的国产汽车。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部联合生态、地质和自然资源部，以及«绿色发展»股份公司，于2022年5月16日正式启动了国产汽车低息优惠贷款计划，以供哈萨克斯坦公民购买国产轻型轿车以及更新公交汽车。

国产车低息优惠贷款方案总融资额将达到1000亿坚戈，而用于更新公交汽车的方案将获得300亿坚戈的融资支持。

其中，国产汽车低息优惠贷款方案将根据以下要求实施：

·贷款利率为4%

·贷款金额：不超过1000万坚戈

·贷款年限：不超过7年

·首付款：0 %起

·所购汽车价格：不超过1500万坚戈

该贷款将由二级银行负责发放。

为确保相关资金的使用透明度，将与各部委签署强制性协议予以监督。二级银行将制定一个自动化系统，来监控向借款人提供贷款的状态和期限。

此外，该低息贷款的申请人在申请获批后的两年内，不得重复申请同一项目。

【编译：木合塔尔·木拉提】