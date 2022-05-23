哈萨克斯坦国内旅游业已全面复苏

哈通社/努尔苏丹/5月23日 – 哈萨克斯坦国家统计局日前开展了一项有关国内家庭旅游开支的全国范围内抽样统计调查。

统计结果显示，在2021年，哈萨克斯坦有900万人进行了不同程度的旅行。这一数据较2020年增长了12.6%，且与2019年，即新冠大流行之前的数据相比，也增加了4.8%。

其中，境外旅游人数达到了87.88万人次，较2020年增长8.3%，不过仍低于2019年新冠全球大流行之前的数据近3.4倍。

哈萨克斯坦居民在国内或国外旅行，绝大多数是处于私人目的的出行。

研究报告指出，850万哈萨克斯坦国民的境内出行目的是纯私人的，其中440万是走亲访友，230万是休假，75.34万是为了购物等。

而在境外旅行的人士当中，以走亲访友、医疗旅行等目的出行的人数在74.14万左右，以商业目的或公务理由前往境外的人数约为13.75万人。

2021年，哈萨克斯坦国民在国内旅游方面的总支出大约为524.9万亿坚戈，较2020年增长31.9%，不过仍较2019年大流行前水平下降了13.1%。境外旅游支出为157.6万亿坚戈，同比增长了1.5倍，但与2019年相比仍下降了2倍有余。

【编译：木合塔尔·木拉提】