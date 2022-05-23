俄罗斯是哈萨克斯坦第三大出口市场

哈通社/努尔苏丹/5月23日 -- 哈萨克斯坦前10大出口市场中，俄罗斯市场的增长幅度最小（+12.8%）。

统计数据显示，2022年一季度哈萨克斯坦出口增长65.8%，达到191亿美元，创下了过去五年的新高。增长的主要来源是大宗能源商品价格。

欧盟、中国和俄罗斯是哈萨克斯坦最大的三个贸易伙伴。三方占哈国出口业务收入的62.8%。

其中，欧美国家对俄制裁导致其经济放缓，也影响了哈萨克斯坦的出口。

3月，俄罗斯经济增长为1.6%，1月份和2月份，增长率更具活力，分别为5.8%和4.3%。

俄罗斯经济由采矿业支撑，但机械工程和冶金业的销售额正在下降，而这些行业是哈萨克斯坦矿石、精矿和金属的最重要消费者。

近年来哈萨克斯坦对俄罗斯的主要出口商品未烧结铁出货量下降了31.6%（至1.24亿美元）。镀锌扁钢出口下降10%（至7330万美元），扁钢出口下降17.8%（至6390万美元）。但厚度超过10毫米的扁钢出口增长了43%（至1.177亿美元），氧化铝-205.2%（至9920万美元），贵金属精矿-29.2%（至9040万美元），铀-51%（8620万美元），烧结铁-5.6%（至7540万美元）和天然气-48.5%（至5410万美元）。

哈萨克斯坦对俄罗斯联邦前10大出口货物中，新加入的是机车的零部件，发货量增加了184.9%（达4250万美元）。



