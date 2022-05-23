哈萨克斯坦警方全面换装新式警服

哈通社/努尔苏丹/5月23日 – 哈萨克斯坦警方正式开始全面更换新式警服。

根据哈萨克斯坦内务部的消息，警服更新换代工作已在全国17个地区全面实施。

截至目前，警务人员的48%和辖区警察的51%已经完成了新式警服的更新。

哈萨克斯坦警方此前使用的是在2005年更换的警服。鉴于这款05式制服已经已经不符合时代的需求，内务部从2018年开始着手设计新式警服，并于去年完成了新式警服的最终款式设计。

新型警服在设计过程中重点突出穿着的舒适性和耐用性，并在借鉴国际先进经验的同时，大量采纳了在多种不同环境下开展工作的基层警员提供的各项建议。

新款警服被设计为三种类别，分别为：巡逻警察制服、外勤人员制服和内务人员制服。同时，为落实总统关于提高地区警督地位的指示，为他们专门设计了不同的制服样式。

所有类别的警服均搭配有POLISIA字样的反光铭文。

新款式制服中，女性警务人员将拥有独有的夏季裙装制服款式。

同时，新款警服也在历史上首次对警员的鞋子进行了特殊设计，根据工作内容搭配了不同的鞋样。相比传统的皮鞋，新款警服使用运动鞋形式设计的战术警鞋，更加舒适，防滑功能更加出众，能够保护脚部免受伤害。

此外，根据警务人员所属地区的不同，肩部将会搭配不同的徽章标志。

与旧款警服相比，最大的变化在于取消了绝大多数的金属配件（金属制肩章、徽章等），全部改为纺织品。配色也有变化，从红色改成了淡蓝色。

哈萨克斯坦内务部强调，新款警服的分阶段换装工作所需的经费，将从每年例行的服装维护开支中支出，​不会额外消耗任何政府预算​。

【编译：木合塔尔·木拉提】