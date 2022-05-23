世卫组织总干事：新冠疫情还没结束

哈通社/日内瓦/5月23日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织总干事谭德塞在第75届卫生大会上对全球卫生部长表示，尽管新冠病毒报告确诊病例和死亡人数大幅下降，但现在还不是放松警惕的时候。

谭德塞指出，这是自2019年以来世卫大会首次能够在线下举行，“那么，新冠疫情结束了吗？不，可以肯定的是，它还没有结束。我知道这不是你们想要听到的信息，也绝对不是我想要传递的信息。”

他说，尽管在许多国家，所有的限制措施都已经解除，生活看起来与疫情前差不多，但在检测率急剧下降的同时，近70个国家报告的病例却正在增加。与此同时，在疫苗接种覆盖率最低的非洲，报告的死亡人数也在上升。

谭德塞强调说：

-这种病毒时不时地会让人吃惊。这场风暴一次又一次地撕裂社区，我们仍然无法预测它的路径和强度。

应对新冠疫情的全球差距

谭德塞表示，世界上60%的人口已经接种了疫苗，这方面取得了进展，但他提醒说，低收入国家仍有近10亿人没有接种疫苗。

-只有57个国家为其70%的人口接种了疫苗，而这些国家几乎都是高收入国家。只有所有国家疫情终结，这场疫情才会真正结束，-他说。

谭德塞还警告说，传播的增加意味着更多的死亡和出现新变异的风险增大，而目前检测和测序的减少意味着“我们对病毒的演变视而不见”。

他还指出，在一些国家，仍然没有足够的政治承诺来推广疫苗接种，行动和财政能力方面仍然存在差距。

-总的来说，我们看到在错误信息和虚假信息的驱动下，人们对疫苗犹豫不决，-他补充说。

疫情是有可能结束的

谭德塞指出，世卫组织目前的主要重点是支持各国尽快接种疫苗，他呼吁各国共同努力，使疫苗接种率达到70%，并争取实现60岁以上人群的100%接种、卫生工作者的100%接种、以及有基础疾病人群的100%接种。

他说：

疫情不会神奇地消失。但我们可以结束这一切。我们有这方面的知识。我们有工具。科学让我们占了上风。

世卫大会的其他优先事项

第75届世界卫生大会于5月22日开幕，预计将于5月28日闭幕。这是自新冠大流行开始以来第一次面对面召开卫生大会。

在会议上，各国代表将就卫生目标和战略作出决定，这些目标和战略将指导全球公共卫生工作和世卫组织秘书处的工作，以推动世界实现更好的健康和福祉。

今年大会的主题是“以健康促和平，以和平促健康”。

谭德塞说：

-就在我们讲话的同时，我们在世界各地的同事正在应对刚果民主共和国的埃博拉疫情、猴痘和不明原因的肝炎，以及阿富汗、埃塞俄比亚、索马里、南苏丹、叙利亚、乌克兰和也门的复杂人道主义危机。我们面临着疾病、干旱、饥荒和战争的可怕叠加，气候变化、不平等和地缘政治竞争加剧了这一趋势。