卫生部：哈萨克斯坦尚未发现猴痘病毒

哈通社/努尔苏丹/5月23日 —— 哈萨克斯坦卫生部23日发布消息称，哈萨克斯坦境内尚未发现猴痘病毒感染病例。

卫生部副部长兼国家首席卫生医师阿伊詹·叶斯玛罕别托娃表示，边境过境点加强了相关防疫措施，其中包括远程温度计检测。

据世卫组织介绍，猴痘是一种罕见的病毒性人畜共患病（从动物传播给人的病毒），病人症状与过去在天花病人身上所观察到的相似，但临床严重程度较轻。随着在1980年消灭了天花和随后停止接种天花疫苗，猴痘成为最严重的正痘病毒。在本轮疫情暴发前，猴痘病例在非洲中部和西部地区热带雨林散发。

猴痘病毒有两个不同的分支，即刚果盆地分支和西非分支。由刚果盆地分支病毒引起的猴痘报告死亡率高达10.6%，而西非分支病毒通常引发较不严重的疾病，其病例死亡率为3.6%。

猴痘病毒通过与病灶、体液、呼吸道飞沫和被污染的材料（如床上用品）的密切接触在人际传播。猴痘的潜伏期通常为6至13天，但也可能在5至21天之间。

猴痘具有自限性，症状通常在14-21天内消退。严重病例多见于儿童和免疫功能低下人群，尤其是艾滋病毒感染者，并且与病毒暴露程度、患者健康状况和并发症严重程度有关。



