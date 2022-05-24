生态部将组建工作组调研西哈州赛加羚羊数量问题

哈通社/努尔苏丹/5月24日 – 哈萨克斯坦生态地质和自然资源部部长塞热克哈里·布列克舍夫就西哈州赛加羚羊种群数量增长的情况，以及当地畜牧业从业者就此提出的畜牧业用地问题发表了看法。

布列克舍夫在政府工作会议后召开的新闻发布会上说：

-西哈州居民提出了关于赛加羚羊与当地家养牲畜之间争夺草场的问题。为了处理这一情况，生态部负责林业和野生动物事务的副部长以及相关委员会主席，已经启程前往西哈州。他们将与地方当局一起，向居民就相关情况进行解释说明工作。-

据其介绍，政府将组建工作组，负责评估是否需要对赛加羚羊的数量进行调控。工作组成员将包括生物领域的专业技术人员和学者，以及国际生态组织的观察员。

他强调，即便根据学者的意见最终决定对赛加羚羊的种群数量开展调控工作，也必然将是基于科学的方式。

布列克舍夫重申：-目前还没有做出任何决定。-

部长还指出，西哈州的两个自然保护区内可以承载35万只赛加羚羊的生存。

全球90%的赛加羚羊生活在哈萨克斯坦境内，主要分成了三个大的群体，分别位于别特帕克达拉、乌拉尔和乌斯秋尔特高原地区。

根据去年的统计，赛加羚羊的总数为84.2万只。专家预计，今年这一数量将有较大的增长，可能将会增加到120万。

总体而言，由于环保机构和执法机关近几年的努力，哈萨克斯坦境内的赛加羚羊种群数量一直在呈现出逐年增长的趋势。

【编译：木合塔尔·木拉提】