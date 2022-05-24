哈萨克斯坦大使会见亚太城市旅游振兴机构秘书长

哈通社/首尔/5月24日-- 哈萨克斯坦驻韩国大使巴赫特·杜伊森巴耶夫24日会见亚太城市旅游振兴机构（TPO, Tourism Promotion Organization for Asia Pacific Cities）秘书长禹景夏（Woo Kyoung-ha）。

会谈中，双方就旅游业合作前景，以及哈萨克斯坦城市和非政府组织参与该机构工作问题进行了深入讨论。哈萨克斯坦大使指出了扩大相互合作关系和与哈萨克斯坦城市建立合作关系的重要性。

禹景夏秘书长就TPO当前的工作情况进行了介绍，并表达了加强合作的意愿。此外，他还邀请哈萨克斯坦大使对位于釜山的亚太城市旅游振兴机构总部进行访问。

据悉，亚太城市旅游振兴机构是2002年举办的第5届亚太城市峰会上所创设的国际磋商组织，旨在促进亚太地区主要城市之间的交流和旅游业的发展。

该机构的目标是，在城市政府和观光领域民间团体之间构建网络，增进相互合作和交流，搞活亚太地区的旅游业。为此，TPO积极开展会员城市之间的交流支援、旅游资源宣传、旅游产品共同开发及观光领域人才培养等多个项目。

2002年成立时，亚太城市旅游振兴机构(TPO)有13个国家25个城市参与 。到2020年会员扩大，拥有129个城市政府、53个非政府机构和民间团体。

【编译：小穆】