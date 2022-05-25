副外长在德黑兰举行一系列双边会晤

哈通社/努尔苏丹/5月25日--哈萨克斯坦外交部副部长阿德勒·图尔森诺夫对德黑兰进行的工作访问框架下，与伊朗外交部代表举行了一系列会晤，并出席经济合作组织（ECO）副外长会议。

在与伊朗代理外交部长阿里·巴盖里·卡尼的会晤期间，图尔森诺夫递交致伊朗总统易卜拉欣·莱希的哈萨克斯坦总统哈斯穆·卓玛尔特·托卡耶夫发表的国庆咨文原件和计划于2022 年 10 月 12 日至 13 日在努尔苏丹举行的亚信峰会邀请函。

会谈中，双方对双边高级别联系问题给予了高度关注。

外交官们还就地区和国际议程的热点问题交换了意见，并讨论了阿富汗和叙利亚局势。

副外长还与伊朗外交部负责法律和国际事务副部长礼萨·纳杰菲、伊朗外交部欧亚事务总干事阿里雷萨·哈基基安举行双边会谈，讨论了两国在上合组织、经合组织和伊斯兰会议组织等国际和地区组织框架下发展双边合作的途径，以及双边政治、贸易、经济和投资、文化和人道主义合作的现状和前景问题。

此外，副部长还与经济合作组织秘书长库斯拉夫·诺齐里举行会谈，讨论了提高 经合组织的有效性问题。

【编译：阿依波塔】