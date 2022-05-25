首都举办《最大规模冬不拉琴课程》 或将入选吉尼斯纪录

哈通社/努尔苏丹/5月25日 – 哈萨克斯坦首都努尔苏丹市纳扎尔巴耶夫菁英中学（数学和物理方向）举办的《最大规模的冬不拉琴课程》，有望入选吉尼斯世界纪录大全。

在今年的学期末，努尔苏丹市专精数学和物理方向的纳扎尔巴耶夫菁英中学以一次独特的集体活动——最大规模的冬不拉琴现场教学课程——作为学期最后的课程，为学年的结束画上了一个句号。

纳扎尔巴耶夫菁英中学独立教育机构董事会主席库莱莎·莎穆希迪诺娃表示，此次活动旨在推广冬不拉琴的教学，向社会展示哈克斯民族传统乐器的风采。

-我们都知道哈萨克的灵魂在冬不拉中这句老话，所以说，今天的这个活动也是一项历史性的活动。-她说。

据悉，吉尼斯世界纪录大全专门派出了代表到现场，对此次课程是否符合收录标准进行了审议。

加入吉尼斯世界纪录大全的申请是在2021年12月提交的。根据要求，现场必须有25名记录员和2名见证人。每50名课程参与者被分配一名记录员，负责跟踪特定组并注册已离开记录区域或未能执行所需操作的参与者。而两名见证人则将负责监督课程是否符合吉尼斯世界纪录大全的各项标准要求。

【编译：木合塔尔·木拉提】