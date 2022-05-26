托卡耶夫总统在比什凯克出席阿拜纪念碑揭幕仪式

哈通社/比什凯克/5月26日 —— 据总统府新闻局消息，正在对吉尔吉斯斯坦进行正式访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫26日在吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫的陪同下，出席了位于比什凯克市中心的阿拜纪念碑揭幕仪式。

哈萨克斯坦总统就吉尔吉斯斯坦总统对阿拜纪念碑的设立提供的支持表示了感谢，并表示这将进一步加深兄弟两国人民的友谊。

- 著名诗人阿拜也曾谈及过两国人民的兄弟关系。实际上，哈吉两国人民有着共同的历史根源和相同的语言。不久，我们将设立玛纳斯纪念碑。他的名字在哈萨克人民间广为人知。众所周知，硕汗·瓦里汗诺夫奠定了玛纳斯研究学的基础。此外，《玛纳斯》史诗曾出现历史归属问题时穆赫塔尔·阿吾埃佐夫为吉尔吉斯兄弟讨回了公道，-总统说。

托卡耶夫称这一切都是对彼此的同情和善意的体现，并表示相信两国的兄弟情谊永远不会被打破。

吉尔吉斯斯坦总统表示，今天是对吉尔吉斯-哈萨克人民来说重要的日子。

- 我祝贺哈萨克著名思想家、人文主义者、伟大诗人阿拜雕像在比什凯克揭幕。在两国建交30周年之际为伟大人物设立雕像是重要的事件。阿拜与河托赫托胡勒和穆赫塔尔与成吉斯之间的友谊可以展现出两国人民传统的友谊。阿拜诞辰175周年期间，国家图书馆开设了文化角。我相信，我们与兄弟哈萨克人民之间的合作关系将在所有领域得到发展，-扎帕罗夫说。

揭幕仪式结束后，托卡耶夫总统与吉尔吉斯斯坦学者代表进行了会面。

【编译：小穆】