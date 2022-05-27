在哈外国公民目前暂时需线下申请办理个人身份识别码

哈通社/努尔苏丹/5月27日 – 在哈萨克斯坦短期居留的外国公民，近期如需办理个人身份识别码（ЖСН），需前往为民服务中心进行提交线下申请。

据哈萨克斯坦«政府-为公民服务»国有公司新闻中心消息称，全国所有城市的为民服务中心都可以为在哈萨克斯坦境内短期居留的外国公民完成个人身份识别码（ЖСН）的线下办理工作。

国有公司发表的信息中称：

-目前该业务无法通过线上模式予以办理。在哈居住的外国公民，在需要时可前往国内任一城市的为民服务中心（Халыққа қызмет көрсету орталығы），在其中完成线下申请和办理等工作。-

值得一提的是，在电子政府官网eGov上，也以醒目的标识提醒办理者，该业务目前因技术原因无法进行远程线上办理。

«政府-为公民服务»国有公司就这一现状对用户造成的不便致歉，并表示将会尽快对线上办理业务予以修复。





哈萨克斯坦的个人身份识别码（ЖСН）为一组12位数字代码组合，是为个人在接受各类公共服务、从事生产经营活动以及缴纳税款等所必须的、具有唯一性的重要身份凭证代码。 对于外国公民而言，若要在哈萨克斯坦境内开设银行账号、从事各类工作并获得报酬、缴纳相应税款、购买交通工具或不动产等，都必须在拥有个人身份识别码（ЖСН）时才能实现。





【编译：木合塔尔·木拉提】