欧亚经济联盟拟成立统一的电子商务协会

哈通社/努尔苏丹/5月28日 -- 根据在26日于吉尔吉斯举行的首届欧亚经济论坛期间签署的协议，欧亚经济联盟国家的主要电子商务协会将联合组建一个统一的欧亚电子商务协会。

欧亚经济委员会贸易部长安德烈·斯莱普涅夫在«电子商务：统一欧亚经济联盟市场基础设施的支柱»会议期间表示，去年秋天，成员国政府领导人批准了一个路线图，为电子商务的发展创造有利条件，其中包括制定一项专门的国际协议草案。

路线图的新特点之一是在联盟中自愿创建电子商务协会，目的是在自律的基础上为成员制定规则，并保护民众和企业家的利益。

安德烈·斯莱普涅夫强调，目前，因受到限制，对外电子商务交易量下降，但联盟内部发展电子商务的新机会出现了。由于现有的欧亚经济联盟层面的法律法规并没有准确考虑到电子商务的具体情况，在联盟国家建立多方位的国家法律框架可能会导致出现相互间的壁垒。解决这一问题的办法是根据路线图制定一项实质性的«总括»协定。限制，我们准备建立必要的法律框架，建议企业在其他问题上独立开展技术合作，例如在协会的合作框架内。

哈萨克斯坦互联网企业和移动商务协会会长康斯坦丁·戈罗赞金呼吁尽快在联盟国家互联网平台上实现使用Mir银行卡支付，这将有助于恢复因外部压力而失去的客户群体。

出席会议的有贸易政策发展中心(QazTrade)副主任努尔兰·库尔巴托罗夫（哈萨克斯坦）、«线上购物发展协会»（亚美尼亚）主任阿尔塔克·萨尔基相。主持人是吉尔吉斯斯坦电子商务协会会长艾贝克·库伦基耶夫。