日本超算“富岳”全球运算速度排名跌至第二

哈通社/东京/5月31日 —— 据共同社报道，日本理化学研究所30日发布消息称，正在计算科学研究中心（神户市）运转的超级计算机“富岳”全球运算速度排名“TOP500”跌至第二位。“富岳”在此之前连续四期居首。

“TOP500”是综合显示运算能力的排名，每年公布两次。在重视产业运用、大数据分析的两个部门，“富岳”排名连续五期居首。该中心主任松冈聪表示，“反映出在进化与竞争全球范围白热化的领域，富岳继续是全球数一数二的超算。”

“TOP500”首位为美国橡树岭国家实验室的“Frontier”，运算速度可达每秒110.2京次。该速度是每秒44.201京次的”富岳“的2.5倍。

第三位是芬兰的超算，第四、第五为美国的超算。日本上榜的还有排名第19的产业技术综合研究所、排名第20的东京大学的超算。

“富岳”此次在用于人工智能（AI）的计算性能排名中也位列第二。“富岳”作为2019年结束运用的超算“京”的后续机型，由理研和富士通公司开发。2021年3月正式运转，迄今已用于新冠病毒飞沫飞散预测和治疗药探索等领域。