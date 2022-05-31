尼日利亚、荷兰和马耳他分别报告猴痘确诊病例

哈通社/努尔苏丹/5月31日-- 据中新网援引外媒综合消息报道，今年以来，尼日利亚累计确诊21例人感染猴痘病例(下称猴痘病例)，荷兰累计确诊26例猴痘病例。马耳他自本月28日报告首例猴痘病例以来，截至30日无新增病例。

据尼日利亚卫生部下属机构尼疾病控制中心29日晚发布的报告，今年1月1日至5月29日，尼日利亚20多个州总共报告了66例猴痘疑似病例，其中21例确诊，1例死亡，死者有较严重的基础病，生前在接受免疫抑制药物治疗。近期评估显示，尼日利亚面临较高的猴痘传播风险，尼政府已启动跨部门应急响应机制，强化猴痘检测能力，控制疫情扩散。

荷兰国家公共卫生与环境研究所30日说，本国已累计确诊26例猴痘病例。荷兰于5月20日报告该国今年以来首例猴痘病例。

马耳他卫生部28日报告了本国首例猴痘确诊病例，这名猴痘患者是38岁的男性马耳他居民，最近从发现猴痘病例的国家返回。该患者出现了轻微的猴痘感染症状，目前正居家隔离，尚不需住院治疗。

马耳他卫生部长费恩早些时候表示，马耳他卫生部门已准备好应对新的猴痘病例。