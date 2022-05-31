哈萨克斯坦女性人口占比有所减少

哈通社/努尔苏丹/5月31日 —— 据ranking.kz消息，截止2022年1月1日，哈萨克斯坦总人口数为1912万人，同比增长1.3%。其中，男性人口为929万人，而女性人口为984万人。

报告期内，女性人口占全国总人口的51.44%。该数据2021年为51.48%、五年前为51.62%、十年前为51.77%。

今年一季度，哈萨克斯坦人口总数达1918万人，其中男性人口为931万人，而女性人口为986万人。女性人口占全国人口总数的51.43%。

数据显示，哈萨克斯坦女性人口在全国人口总数的占比不断减少。过去五年，女性人口年增长率为1.2%，而男性人口年增长率则达1.4%。

据统计，截至2022年1月1日，14-28岁年轻女性人口同比减少0.1%，总数达183万人；14-28岁年轻男性人口同步增长0.1%，总数达192万人。

年轻人口中，女性人口占比为48.87%。这一数据2021年为48.92%、五年前为49.5%、十年前为49.88%。

数据显示，2021年哈萨克斯坦新生女性婴儿总数为21.62万人，而新生男性婴儿总数为23.03万人。女性婴儿在全国新生儿总数中占比48.4%。婚龄（28岁）青年人中，男女比例为1000:956人。

【编译：小穆】