卫生部出台修宪公投日新冠防疫规范要求

哈通社/努尔苏丹/5月31日 – 卫生部出台了修宪公投日旨在防范COVID-19冠状病毒病传播的相关规范要求。

根据哈萨克斯坦共和国卫生部副部长兼国家首席卫生医师阿伊詹·叶斯玛罕别托娃签署的最新命令，在举行修宪公投期间：

1）需严格杜绝人员大量聚集，保持人与人之间的社交距离；

2）确保室内通风系统的不间断运行；

3）缺乏通风设备的室内环境，需通过其他方式保障持续通风；

4）投票日前及投票日当天，全天尽可能确保室内通风工作；

5）投票日前及投票日当天，需全天使用室内清洁设备对室内设施进行清洁和消毒。

各州、直辖市以及首都市政机关负责人、首席医师、地区公投委员会需负责监督国家首席卫生医师签署发布的命令的执行和保障情况。

哈萨克斯坦2022年宪法修正案全民公投将于6月5日进行。有关修宪公投的前期宣传解释工作，将在2022年6月4日00:00时结束。

根据努尔苏丹市、阿拉木图市、奇姆肯特市和14个州政府机关提交的信息，哈萨克斯坦共和国拥有参与此次修宪公投投票权的登记选民总人数为11 722 536人。

【编译：木合塔尔·木拉提】