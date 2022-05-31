世卫组织：烟草业对人体对环境均产生巨大破坏性影响

哈通社/努尔苏丹/5月31日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织今天发表的一份报告指出，烟草不仅对人类健康，同时对环境也产生巨大的破坏性影响。它呼吁采取措施让烟草业对其造成的破坏承担更多责任。

破坏性影响

世卫组织题为《烟草：毒害我们的星球》的报告指出，每年，烟草业使世界各地800多万人失去生命、毁掉6亿棵树、占用20万公顷土地、耗费220亿吨水，并排放8400万吨二氧化碳。

报告表示，大多数烟草种植在低收入和中等收入国家。那些国家迫切需要水和农田来生产本地区需要的粮食，然而，水和农田却被用来种植致命的烟草植物，同时越来越多的森林被砍伐殆尽。

报告指出，从生产、加工到运输，烟草业的碳足迹相当于商业航空每年产生的二氧化碳的五分之一，进一步加剧了全球变暖。

报告说：“烟草制品是地球上被随意丢弃最多的垃圾，含有的7000多种有毒化学物质在烟草制品被丢弃时渗入我们的环境。”

塑料垃圾

报告表示，卷烟、无烟烟草和电子烟等产品也增加了塑料污染的累积。卷烟过滤嘴含有微塑料，构成了世界上第二大的塑料污染形式。

报告指出，每年大约有4.5万亿个卷烟过滤嘴污染我们的海洋、河流、城市里的人行道、公园、土壤和海滩。

报告认为，不管烟草业怎样营销，都没有证据显示过滤嘴有任何健康好处。世卫组织呼吁决策者正确看待卷烟过滤嘴，它就是一种一次性塑料制品，并考虑禁用卷烟过滤嘴，以保护公众健康和环境。

烟草业应承担更多责任

报告表示，清理丢弃的烟草制品的成本由纳税人而不是作为肇事者的烟草业来承担。每年，中国的清理成本大约为26亿美元，印度约为7.66亿美元。巴西和德国的清理成本超过2亿美元。

报告指出，像法国和西班牙这样的国家以及美国的加利福尼亚州旧金山这样的城市已经表明了立场。根据谁污染谁付费的原则，他们成功地实施了«生产者责任延伸法»，让烟草业负责清理它所造成的污染。

世卫组织敦促各国和各城市学习它们的榜样，支持烟农改而种植可持续作物，征收高额烟草税(也可以在里面包含环境税)，并提供戒烟支持服务。