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萨金塔耶夫就任欧亚经济委员会经济和金融政策委员会委员
哈通社/努尔苏丹/6月1日 – 前阿拉木图市市长巴赫特詹·萨金塔耶夫当选为欧亚经济委员会经济和金融政策委员会委员。
欧亚经济委员会官网公布了萨金塔耶夫的任命信息。
巴赫特詹•阿布德尔吾勒•萨金塔耶夫出生于1963年10月13日。
曾历任地区发展部长、经济发展和贸易部部长、巴甫洛达尔州州长、土地改革委员会主席、哈萨克斯坦共和国第一副总理、哈萨克斯坦共和国政府总理、阿拉木图市市长等职务。
履历：
1985年至1992年先后在阿拉木图国民经济学院、哈萨克国立基洛夫大学执教。
1992年至1998年从事商业活动。
1998年至1999年任哈萨克斯坦江布尔州副州长。
1999年至2007年历任哈萨克斯坦国家扶持中小企业署副署长，国家自然垄断管理署副署长、第一副署长、署长。
2007年至2008年，任哈萨克斯坦总理办公厅主任。
2008年9月至2012年1月，任哈萨克斯坦巴甫洛达尔州州长。
2012年1月至9月，任哈萨克斯坦经济发展和贸易部长。
2012年9月至2013年1月担任«祖国之光»党第一副主席。
2013年1月16日起担任哈萨克斯坦共和国区域发展部部长，政府第一副总理。
2014年4月7日至2016年9月8日担任哈萨克斯坦共和国政府第一副总理。
2016年9月至2019年2月任哈萨克斯坦政府总理。
2019年3月担任国务秘书。
2019年6月至2022年1月任阿拉木图市市长。
【编译：木合塔尔·木拉提】