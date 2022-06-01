托卡耶夫总统参访阿尔法拉比哈萨克国立大学

哈通社/努尔苏丹/6月1日 – 哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统参访阿拉木图阿尔法拉比哈萨克国立大学。

据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统1日参访哈萨克斯坦最大的高等学府阿尔法拉比哈萨克国立大学，并参观了该校的阿尔法拉比博物馆。

总统在参观期间，听取了关于伟大的思想家阿尔法拉比的生平和历史成就的介绍。

随后，总统参观了大学的科研成果和创新技术展览。该展览展示了阿尔法拉比哈萨克国立大学科研人员和大学生们在神经科学、健康、旅游、农业化学、建筑技术、人工智能和生物技术领域的研究和创新项目。

总统在行程中还听取了有关该大学基础设施扩建方面的计划报告。

期间，总统还通过俄罗斯国立核能研究大学-莫斯科工程物理学院院长弗拉基米尔·舍甫琴科的介绍，了解了有关阿尔法拉比哈萨克国立大学与俄罗斯国立核能研究大学-莫斯科工程物理学院之间的合作项目的情况。近期，国立核能研究大学-莫斯科工程物理学院将在阿尔法拉比大学开设分支机构，为哈萨克斯坦培养核能、制药、医学和经济学领域的专家。

参访后半段，总统与大学学生、科研人员、教学人员和外国留学生等进行了交流互动。

期间，大学生们对总统的关心表示感谢，并就即将开始进行的修宪公投表达了支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】