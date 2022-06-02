阿拉木图至米兰直航航线的开通将促进哈意两国经贸联络

哈通社/罗马/6月2日 – 正在对意大利进行工作访问的哈萨克斯坦外长穆赫塔尔·特列吾别尔德1日在罗马同该国企业界人士举行了对话会议。

外交部消息指出，经贸合作是促进两国合作的重要因素之一，这一点也是此次与意大利企业界人士对话会谈的重要目的。

参加此次会晤的人士还包括了意大利外交和国际合作部副部长、哈萨克斯坦-意大利工业和经济合作与交流政府间工作组联合主席曼利奥·迪斯蒂法诺。

会谈中，与会人士就共同努力扩大哈萨克斯坦与意大利之间贸易和投资联系的途径进行了讨论。

意大利企业家们对在哈萨克斯坦投资工业、建筑、交通和物流、农业、机械制造业和绿色能源领域的项目，表达了浓厚的兴趣。

会上还提出了开通阿拉木图至米兰定期航线（每周2个班次）的重要性，并强调这一航线将能够大大加强两国之间的经济贸易联系。

意大利是哈萨克斯坦经济领域重要的投资来源国家之一。根据哈萨克斯坦央行提供的信息，2021年来自意大利的直接外国投资额为1.228亿美元。哈意两国之间的经贸额在2021年达到了96亿美元（出口88亿进口8亿）。

值得一提的是，从今年6月12日开始，哈萨克斯坦与意大利之间将开通«米兰——阿拉木图——米兰»直航航线。

【编译：木合塔尔·木拉提】