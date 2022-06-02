哈萨克斯坦注册加密数字货币矿企数量翻番

哈通社/努尔苏丹/6月2日 -- 2022年1-3月，在哈萨克斯坦运营和注册加密数字货币矿企数量翻了一番，达到248家公司。

据信息安全委员会(KIB)的数据，截至4月15日，全哈有103家在运营的加密数字货币采矿公司，另有145家计划在下个月投入运营。

这一数据与2021年底的数据相比翻了一番。

该委员会主席鲁斯兰·阿布迪卡利科夫表示，正式上报委员会其计划、在运营以及为数字采矿业提供基础设施企业数量的增加，是因为政府机构正在开展查处非法数字矿场的工作，并向数字采矿业界通报合法运营和纳税义务情况。

鲁斯兰·阿布迪卡利科夫称，现阶段正在讨论数字采矿业的修正案草案。自年初以来一直在编制的修正案草案已于4月29日正式获得批准。

根据规定，数字矿场运营方不仅要提前向国家通报他们的采矿计划，还要每月提交用电量报告，提供文件确认设备的合法来源，并在年底前报告计划的投资。

KIB在其网站上公布了进行公开声明公司的名单。

数据显示，49%的合法数字采矿企业（118家）将其设备部署在哈国南部地区。

其中，阿拉木图有87家企业注册。努尔苏丹的数字矿企数量排名第二。有69家公司注册（占总数的29%）。数字采矿业在哈萨克斯坦北部、东部和西部地区最不活跃，这些地区有两三家公司注册。