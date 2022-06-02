外媒：沙特或将增加石油产量

哈通社/努尔苏丹/6月2日 -- 据《金融时报》消息，沙特阿拉伯表示，如果俄罗斯原油产量在制裁重压下大幅下降，该国准备提高石油产量以供应西方国家。

在俄乌冲突爆发后，受到制裁措施的影响，俄罗斯石油产量大幅下降的可能性正在增加。

此前沙特方面一直在拒绝美国和七国集团立即加快增产原油的呼吁。

据了解，沙特主要是担心今年晚些时候能源紧张可能会更加严重，认为需要保留备用产能。

不过其立场已经发生了转变。

《金融时报》援引知情人士的消息称，作为与拜登政府和解的一部分，沙特已同意改变立场以稳定油价。

沙特还保证，若供应紧缩冲击石油市场，该国最终将通过提高产量来应对。

《金融时报》称，沙特和阿联酋立即增加原油产量的消息可能会在周四的OPEC+会议上宣布。

此前一天，已有报道称，部分OPEC成员国正在考虑对俄罗斯的产量目标提供豁免，因为制裁和部分欧洲禁令开始削弱俄罗斯石油增产的能力。

此举可能为沙特阿拉伯、阿联酋和其他产油国大幅增产铺平道路。

如果欧佩克达成增产协议，则原定于 9 月进行的石油增产将提前到 7 月和 8 月。







